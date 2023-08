‘Pinas winawasak ng China sa mga kaalyado

Malaki ang pagdududa ni Senador JV Ejercito na winawasak ng China ang reputasyon ng Pilipinas sa international community.

Sinabi ito ni Ejercito dahil sa magkakasunod na intrigang lumalabas laban sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas.

Tinukoy ng senador ang isyu ng pangako umano ng kanyang amang si dating Pa­ngulong Joseph “Erap” Estrada sa China na tatanggalin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ang isyu kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na ipina-recall umano dahil sa korapsyon.

Binanggit na ni Ambassador Romualdez na bahagi ito ng demolition job ng Chinese group.

“Parang nakakaduda ‘yong mga timing. After si President Erap, ang pinagbibintangan dito sa commitment sa tungkol sa BRP Sierra Madre sa pagtanggal kuno nito. Ngayon naman ang ating ambassador to the United States ay naging biktima naman ng smear campaign,” wika ni Ejercito sa radio interview.

“I think, I would agree na ito’y para humina ang ating relasyon with our known allies, like the United States. ‘Yong timing nakakapagtaka, sunod-sunod,” dugtong pa ng senador.

Kinastigo naman ni Ejercito ang mga Pinoy na nagpapagamit sa China para lamang mahati ang paninindigan sa isyu sa West Philippine Sea.

“Sa halip na tayo ay nagkakaisa, putting up a single position, putting up a common and unified stand against the bullying of China eh here comes some persons, itong mga ganito na gumagawa pa ng ganitong intriga para mapakita na hindi tayo nagkakaisa laban sa Tsina sa pagkakataong ito,” diin ni Ejercito.