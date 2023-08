Paraisong naging ‘impiyerno’

Habang binabagyo o binabaha ang ibang lugar sa mundo, nagmistulang impiyerno naman mga tropapips ang paraisong teritoryo ng Amerika na Hawaii dahil sa wildfire, at pinapangambahan na umabot sa mahigit 100 katao ang nasawi.

Pero bago ýan, aba’y hindi nagkamali ang ilang ayudanatics nating mga tropapips na humula na baka madagdagan pa ang mga lugar na magdedeklarang “persona non grata” o hindi katanggap-tanggap sa kanilang lungsod dito sa beki na drag artist na si Pura Luka Vega, o Amadeus Fernando Pagente.

Matapos ngang umpisahan ng mga lokal na opisyal sa General Santos City ang pagpasa ng resolusyon na ideklarang persona non grata itong si Pagente na nagbihis “Nazareno” at ginawang “rock” song ang “Ama Namin” sa isa niyang pagtatanghal, abaý may iba pang lungsod at lalawigan ang nagpakita ng pagka-bad trip sa ginawa niya–na sa tingin ng iba ay paglapastangan sa mga Katoliko.

Ngayon, hindi na rin welcome ang beking si Pagente sa Floridablanca sa Pampanga, Toboso sa Negros Occidental, lalawigan ng Laguna, Cagayan de Oro, Nueva Ecija, at maging sa Maynila.

Pero sa isang tweet nitong si Pagente, sinabi niya na bukas siyang makipag-usap at dapat daw sabihin sa kaniya kung ano raw ginawa niyang mali. Hindi raw alam ng mga lokal na opisyal na nagdedeklara sa kaniyang persona non grata ang pakay ng ginawa niyang kontrobersiyal na pagtatanghal.

Hirit ng ilang tropapips natin, iniisip daw kaya ni Pagente na sa dami ng lalawigan at lungsod sa Pilipinas eh kakatiting lang ang nagdeklara sa kaniyang persona non grata? At puwede raw kayang isipin din na ang mga lugar na hindi siya idineklarang persona non grata eh aprub sa ginawa niyang pagbibihis na tila Nazareno at gumawa ng rock remix ng Ama Namin?

Kung pangangatawanan talaga ni Pagente ang trip niyang mag-ala-santo o santa sa ngalan ng tinatawag niyang “kalayaan” at “sining,” sabi ng ibang tropapips natin, gayahin naman daw kaya niya ang sinasamba ng ibang relihiyon. Puwede rin siguro yung mga Boazanian.

Usapang Hawaii naman. Kahindik-hindik talaga mga tropapips ang nangyaring wildfire sa Lahaina na nagmistulang impiyerno ang mala-paraisong lugar. Napakalawak ng pinsala, napakaraming nasunugan, at pinapangambahan na umabot sa mahigit 100 ang masawi.

Malaking palaisipan kung bakit ganoong katindi ang delubyo sa mga tao at marami ang nabulaga na napapalibutan na sila ng apoy. Kung tutuusin hindi naman talaga gubat na gubat ang lugar dahil maraming kabahayan doon at mga establisimyento.

Sa katunayan, sa mahigit 2,200 na gusaling nasunog, 86 porsiyento nito ay mga kabahayan o tirahan. Habang isinusulat natin ito, halos 100 na ang nasawi, at 1,000 pa ang hinahanap. Kaya naman itinuturing ito na deadliest US wildfire sa loob ng mahigit 100 taon.

Sana naman eh nakaligtas ang mga hinahanap pa, kabilang ang mga kababayan natin doon. Sa tindi kasi ng apoy, marami sa mga bangkay ang tupok na tupok kaya kailangan pang magkaroon ng DNA test para malaman kung kaninong kamag-anak ang kawawang biktima.

Pero dapat masubaybayan din ng mga disaster official natin ang gagawing imbestigasyon doon kung ano talaga ang nangyari. Huwag naman sana, pero hindi imposibleng mangyari din kasi sa atin ang ganoong delubyo.

At kabilang nga sa mga dapat alamin ay papaano nagsimula ang apoy, bakit hindi kaagad nasabihan o naalerto ang mga tao, gaano kabilis o kung saan sumablay ang mga bumbero? At siyempre kung nangyari na, ano pa rin ang mga dapat gawin ng mga kinauukulan lalo na kung marami ang nawawala, marami ang naghahanap, at marami ang nangangailangan ng tulong. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”