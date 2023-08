Niels Feijen, 2 pang Dutchmen tutumbok sa Great White Arena

DADAYO ang mga tigasing cue artist ng The Netherlands para makipagtumbukan sa mga pambatong Pinoy billiards player sa darating na Agosto 29 sa Great White Arena sa Tomas Morato sa Quezon City.

Pangungunahan ni former WPA World 9-Ball Championship king Niels Feijen ang mga Dutchmen na sasargo, kasama niya sina Tim De Ruyter at Yannick Pongers.

Ibabangga naman ng mga Pinoy sina AJ Manas, John Paul Ladao at Michael Feliciano kung saan lahat ng matches ay race to 35 at 9-ball ang tumbukan.

Makakalaban ni Feliciano si Feijen, makakatapat ni Ladao si Ruyter habang kaharap ni Manas si Pongers.

Pinangalanan ang event na Dutchmen vs Filipino Pros kung saan mapapanood nang live ang mga laban sa Facebook, YouTube at sa Sharks website.

Kaya naman paniguradong naghahanda na ang tatlong Pinoy na pipina sa susunod na Martes maging ang mga miron na tagahanga nina Manas, Feliciano at Ladao ay tatandaan ang nasabing petsa.

“Magandang panoorin ‘yan tutal mapapanood sa website kahit sa bahay na lang, si AJ ang gusto kong panoorin,” saad ni Benjie Marquez, mahilig maglaro ng bilyar na taga-Sta. Mesa. (Elech Dawa)