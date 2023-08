Miss na pagko-concert? Daniel bumirit ng mga kanta sa mall

Dinumog ng libo-libong supporters ni Daniel Padilla ang mini-concert nito sa Market Market Mall noong Sunday.

Maaga palang ay halos mapuno na ang activity center ng nasabing mall sa Taguig City at pagsapit ng hapon ay napuno na Ito ng fans ng aktor. Literal na nag-uumapaw ang mga tao mula ground floor hanggang 5th floor.

Eksaherada ang sigawan at palakpakan, talaga namang dumadagundong ang buong venue nang tinawag na si DJP (initial ng actor) on stage. Live na kinanta ng boyfriend ni Kathryn Bernardo ang mga kantang pinasikat ng Rivermaya tulad ng ‘Elesi’, ‘Antukin’, at ‘Liwanag sa Dilim’. Of course kahit cover ‘yung mga song na kinanta ni Daniel ay binigyan naman niya ang mga iyon ng sarili niyang style.

Halatang nasabik ang aktor na muling mag-perform ng live sa harap ng malaking crowd kaya naman bigay na bigay siya sa bawat kanta niya. Iba pa rin talaga ang magic ni DJP sa fans. Bawat kilos niya at buka ng bibig ay nagtitilian at kinikilig ng bonggang-bongga ang mga faney, ha!

Masaya ring nakipagkulitan si Daniel sa fans. Game na game nga itong sumagot sa mga bịnatong question sa kanya ng mga tagahanga. Hindi rin pinalampas ni DJ ang pagkakataong makapagpa-selfie kasama ang mga tagahanga.

Actually, event talaga iyon ng isang brand ng bank na ini-endorse ni DJ. Bale nagsilbing launching event na rin ‘yon sa aktor as endorser.

At dahil sa success ng mini concert na iyon, muli na namang kinalampag ng fans ni Daniel ang ABS-CBN at Star Music na magplano na agad-agad ng isang malaking concert sa Big Dome o SM MOA Arena na ilang beses nang napuno ng actor-singer, huh!

Ang D4 concert niya sa Araneta Coliseum noong October 13, 2018 at ang digital concert niyang Apollo noong October 11, 2020 ang dalawang huling full concert ni Daniel. Maglilimang taon na pala ‘yung huling beses na napanood ng fans na nagko-concert ang kanilang idolo kaya naman pala sobrang atat na atat na ang fans na muli siyang mag-concert.

Sana nga ay matupad na ang ipinagdarasal ng DJP fans. For sure, sold out concert na naman iyon.

Bongga!