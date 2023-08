Miguel direktor na

Matutupad na rin ang pangarap ni Miguel Tanfelix na maging isang TV and film director dahil sa natapos niyang short film bilang mini-thesis sa kanyang filmmaking course.

Sa kanyang Instagram, pinost ng ‘Voltes V: Legacy’ star ang ilang photos ng directoral assignment niya. May photo na may kinukunan siyang eksena sa beach, may hawak na clapper at kasama ang kanyang team.

Caption pa niya, “Mini thesis. naks direk yern hahaha”

Nagkaroon ng passion for filmmaking si Miguel noong ginagawa niya ang GMA-Quantum Films series na ‘What We Could Be’.

“Na-discover ko na mahilig akong makipag-usap sa direktor, sa DOP, sa cameraman natin kasi ayaw ko lang makita ‘yung set natin sa perspective ng aktor. If gusto ko maging direktor in the future, kailangan ko ring makita ‘yung mga perspective ng mga tao behind the camera and nag-e-enjoy ako na matuto from them. Na-discover ko na mas lumalim ‘yung love ko sa filmmaking,” sey ni Miguel.

Nais ni Miguel na magsimula muna sa TV. Puwede raw siyang maging assistant director sa isang teleserye o sa paggawa ng isang TV commercial. Magsisimula raw siya sa baba hanggang sa may magtiwala sa kanya na bigyan siya ng malaking project tulad ng pelikula.

Nice one, Miguel! (Ruel J. Mendoza)