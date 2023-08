KC, BF sisipot sa kasal ni Lovi 

Kaloka lang ang mga kalahi nina Marites at Marisol dahil talagang panay ang kulit sa akin kung kailan at saan ba ang kasal nina Lovi Poe at Monty Blencowe, ha!

Inuusisa rin nila ako kung sino-sino raw ba ang mga a-attend doon.

Siyempre hindi ko na rin naman inililihim na kaya nga ako nagpunta ng Europe ay dahil sa nalalapit na kasal nina Lovi, Monty, dahil obvious na naman ‘yon.

Noong una lang naman ako nagkunwaring walang alam, idea tungkol doon dahil ang hiling nga ng dalawa ay hayaang sila ang mag-announce ng tungkol sa kanilang kasal kaya kahit April pa lang ay natanggap ko na ang wedding invitation ay quiet lang ako, I kept my lips sealed!

Kaaliw nga dahil kahit ‘yung mga alam ko na sobrang close kina Lovi, Monty ay never kong tinanong kung pupunta ba sa kasal ng dalawa.

Anyway, katulad ng maraming mga Marites, Marisol, nakibalita rin kami kung sino-sino nga ba ang pupunta sa kasalang ‘yon at may isang source nga ang nagkuwento na darating si KC Concepcion at ang boyfriend niyang si Michael o Mike Wuethrich.

Bongga! Eh nasa Europe na rin naman si KC at ang Fil-Swiss boyfriend niya kaya sure na sure ang source namin na darating ang dalawa sa kasal nina Lovi, Monty. Nakita nga raw niya ang listahan ng mga bisita.

Sey pa ng source namin, close raw talaga sina KC at Lovi.

Maraming beses nga raw na magkasama ang dalawa. May iba pang mga bisitang itsinika ang source namin kaya abangan ‘yon dito sa Abante.

‘Yun na!