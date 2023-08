Julie, Rayver sobrang sweet sa Canada

Waging-wagi ang eksena nina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz sa Canada, ang ‘Taste of Manila’ at ‘Pista ng Bayan Vancouver 2023’.

Tuwang-tuwa ang magdyowa sa crowd sobrang dami, ha!

Ang vibrant festival nga na ito ay in-organize ng Society of Philippine Artist, Recreation, and Community (SPARC), at United Filipino Canadian Associations of British Columbia (UFCABC), in partnership with GMA Pinoy TV.

Ang ‘Taste of Manila’ nga ay maituturing na ‘the largest Filipino festival outside of the Philippines’, na nagdiriwang ngayon ng kanilang ika-10 taon. Ginanap ito noong August 19, 20, sa mga kalsada ng Toronto, Ontario, along Wilson Road, and Bathurst Street.

Sa event nga na `yon nagsasama-sama ang mga Pinoy sa Canada.

At sa August 26, 27 naman ay gaganapin ang ‘Pista ng Bayan Vancouver’ sa Robson Square in Downtown Vancouver, British Columbia.

Puring-puri nga ng mga Pinoy sa Canada ang husay sa pag-perform ng dalawa. Sabi nga nila, bagay na bagay ang JulieVer, at super sweet talaga sila. Ang bait nga raw ni Julie, at ang seksi-seksi, ha!

Wish nila na bumalik muli ang JulieVer sa Canada!

“Taste of Manila 2023 was a blast. Thank you Toronto, much, much love!” sabi ni Rayver. (Dondon Sermino)