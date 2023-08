Higit ₱1M tobats nasabat sa Cavite

Kalaboso ang isang hinihinalang tulak nang mabitag at makumpiskahan ito ng P1.2 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isang buy bust operation sa Dasmariñas City, Cavite kahapon.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na si jamal Mocaibat Sultan, 24 anyos at residente ng nasabing lungsod.

Dinampot ito ng mga tauhan ng Philippine National Police – Drug Enforcement Group (PNP-PDEG) katuwang ang Special Operations Unit (SOU) ng Region 4 kahapon nang makaiskor sa kanya ng shabu ang isang operatiba na nagkunwaring buyer ng shabu.

Nakuha sa pag-iingat ng suspel ang dalawang pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng 150 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng ₱1.2 milyon.