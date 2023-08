Gusto Mucho kumaripas sa 4YO Above Sprint Race

IPINAKITA ng kabayong si Gusto Mucho ang kanyang tulin sa pista matapos angkinin ang panalo sa 2023 Philracom “4-Year-Old & Above Sprint Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Bakbakan agad sa arangkadahan ang apat na kabayong sina Palauig, Gusto Mucho, Main Event at Life Gets Better, kanya-kanyang diskartehan sa pwestuhan ang apat na hinete.

Papalapit ng far turn ay sina Palauig at Gusto Mucho na lang ang nagkakapanabayan sa unahan habang nasa tersero pwesto na lang si Main Event.

Papasok ng home turn ay kumuha na ng unahan si Gusto Mucho at nakalamang agad ito ng isang kabayo kay Palauig habang malakas naman ang dating ni Asiong na kumuha ng tersero pwesto.

Subalit nanatili ang tikas ni Gusto Mucho sa rektahan kaya umunat lalo ito sa unahan para tawirin ang meta ng may tatlong kabayong agwat sa pumangalawang si Asiong.

“May husay talaga si Gusto Mucho, kahit mag-ulit ng laban basta ‘yan pa rin ang grupo mananalo pa rin siya,” saad ni Victorio Villanueva na isang beteranong karerista.

Sinakyan ni class A rider John Alvin Guce si Gusto Mucho, nirehistro nito ang impresibong tiyempo na 0:57.8 segundo sa 1,000-meter race.

Nasikwat ng winning horse owner ang P900,000, napunta ang P300,000 sa pumangalawang si Asiong habang P150,000 at P75,000 ang premyo sa third at fourth na sina Main Event at Palauig, ayon sa pagkakasunod.

Nagbulsa din ng P75,000 ang breeder ng winning horse na si Melaine Habla habang P45,000 at P30,000 ang second at third placer.

Kalat ang naging bentahan sa nasabing race kaya naman pumabor sa mga kareristang tumama sa forecast ang ibinigay na dibidendo.

Nagbigay ng P125 kada limang pisong taya sa forecast combination na Gusto Mucho/Asiong, (1/10). (Elech Dawa)