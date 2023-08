Grabe ang talakan! Andrea tinawag na maarte, mamamatay tao, plastik ng baguhang aktres

Ang bongga ng talakan nina Andrea Brillantes at ng mga baguhang artista na sina Criza Taa, Bea at Danica.

Actually, vlog `yon ni Criza at guest nga ang tatlo sa paandar nilang ‘Who’s Most Likely’.

Eh sa tuwing may tanong tulad ng ‘maarte sa gamit’ palaging si Andrea ang tinuturo ni Criza.

Si Andrea rin ang tinuro ni Criza sa tanong na puwedeng mag-commit ng crime, o murderer.

Sa tanong kung sino ang posibleng tumandang dalaga, si Andrea pa rin ang tinuro ni Criza.

“Bakit ako?” tanong ni Andrea.

“Feeling ko lang, parang ano…,” sagot ni Criza.

“Parang wala akong mahahanap na partner?” sey ni Andrea.

“Bakit minamasama ninyo lahat ng sinasabi ko?” tanong ni Criza.

Sa susunod na tanong na, most likely bumalik sa ex?

“Oh, baka sabihin mo (Andrea), hindi rin ikaw ito?” sabi agad ni Criza.

“Bakit ako? Pag tapos na ako, tapos na ako!” sabi ni Andrea.

“Ate, nakailang balik ka kaya doon? Sige lang!” chika ni Criza.

“Uy, hindi, kasi kami pa noon!” sagot ni Blythe.

“Eh, bakit ka nagagalit?” tanong ni Criza kay Andrea.

“Eh, kasi puro ako, ako na lang, hindi naman ako!” sabi ni Andrea.

“Naging honest lang ako teh. Pagdating sa vlog ko, ganiyan ka! Seryoso ako!” sabi ni Criza.

At siyempre, habang nagtatalo sina Andrea at Criza, slight tulala ang dalawang kasama nila.

“Kaya nga, nainis lang ako, kasi hindi naman talaga ako bumabalik sa ex. Pag tapos na ako, tapos na talaga ako!” giit pa ni Andrea.

Biglang tumayo o nag-walk out na si Andrea.

Pero, lumala pa ang talakan nila, dahil ayaw talagang pumayag ni Andrea na laging siya ang tinuturo sa mga bagay na hindi naman daw totoo.

At inamin na nga ni Criza na naiinis siya kay Andrea, kaya ayaw na niyang tumabi rito. Tinawag pang plastic ni Criza si Andrea. At nag-walk out na rin si Criza.

May iyakan na ngang naganap. At nadamay na rin ang mga kasama nilang sina Bea, Danica.

May mga masasakit na sagutan, salitaan na sa pagitan nila. May sumbatan na rin sa kanila. Palaban din ‘yung Bea, na parehong tinalakan sina Criza at Andrea.

Hanggang sa sina Criza at Bea na ang nagtalakan. Pero, pinilit silang ayusin ng iba pang mga kasama nila at tapusin na lang daw ang vlog.

At sa huli nga, ni-reveal nila na prank lang ang lahat. Sina Bea at Danica ang pina-prank nina Andrea at Criza.

“Lahat ng sinabi ko rito kay Blythe, at siya rin sa akin, ay hindi totoo. Pure acting lang po ito!

“Kaya sana walang mag-bash after ng video!” sabi ni Criza.

Kaloka! (Dondon Sermino)