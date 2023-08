Fil-Am bet Eric Cray olats sa World Championships

UMAASA si six-time Southeast Asian Games gold medalist Eric Cray na malaki pa rin ang tsansa nitong makapasok sa 2024 Paris Olympics kahit hindi maganda ang naging resulta ng pagsabak nito sa men’s 400m hurdles sa World Athletics Championships na ginaganap sa Budapest, Hungary.

“It was a bad race, it was a bad race overall,” sabi lamang ng Texas, USA-based na si Cray na nabigong umusad sa susunod na round sa paborito nitong event kung saan nakatapat nito ang pinakamabibilis din na hurdlers sa mundo.

Itinala ni Cray ang kabuuang 50.27 segundo, na nagkasya lamang sa 7th spot mula sa siyam na entries sa Heat 2.

Sa kabila nito, nananatili ang Fil-Am trickster na makakapag-qualify pa rin ito sa Paris Olympics.

“Yeah, I remain optimistic,” sabi ni Cray. “I am still in the qualifying and I still have some time remaining.”

Samantala, nakaslaang na kahapon, Lunes, ang Asian gold medalist na si Robyn Brown sa women’s side ng 400m event.

Kailangan ni Cray maabot ang qualifying standard na 48.70 segundo para sa men’s class, habang si Brown, na nakalusot dito kasunod ng kanyang pananakop sa Asian Championships sa Bangkok, Thailand, ay kailangang maabot ang mas mabilis na oras sa standard na 54.85 segundo.

Huli naman sasagupa si Ernest John “EJ” Obiena na asam makamit muli ang maging World No. 2 sa torneo.

Pasok na ang Asian pole-vault king na si Obiena sa 2024 Paris Olympis bagaman ninanais nitong mabawi muli ang naabot na World No. 2 ranking.

Inokupahan ni Obiena ang No. 2 spot ngunit bumaba muli sa No. 3 sa inilabas na ranking sa likod ng World record holder at Olympic champion na sina Armand Duplantis at American Christopher Nielsen.

Hangad ng Asian record-holder mula Pilipinas at unang nakakuha ng silya sa Paris Games ang motibasyon na makamit ang mas mataas na posisyon laban kay Duplantis sa pagbgio hindi lamang isa kundi dalawang beses.

Isa pang dahilan sa unang Asyano na lumampas sa mythical six-meter mark ay mas mapataas ang makasaysayang tanso na nakuha niya sa edisyon noong nakaraang taon sa Eugene, Oregon sa pagnanais tumuntong sa finale pati na sa kampeonato ng men’s pole vault na nakatakda sa Linggo. (Lito Oredo)