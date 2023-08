FIDE Master Rustum Tolentino pumapalag pa para sa titulo

LUMALAPIT sa tuktok ng standings si Pinoy woodpusher FIDE Master Rustum Tolentino matapos kalusin si International Master Mohamed Hany Kamal ng Egypt sa round 5 ng 29th Abu Dhabi International Chess Festival – Open A na nilaro sa Radisson Blu Hotel & Resort sa United Arab Emirates kahapon.

Nakalikom na si 41-year-old Tolentino ng 4.5 points, kalahating puntos ang agwat ng nangungunang si Orash Shonazarov ng Kazakhstan na may perfect five points.

Natablahan sa round 1 si top seeded Tolentino ni Jain Sachi ng India at pagkatapos ay kumadena ito ng apat na sunod na panalo para makahabol sa unahan sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Unang tinalo ni Tolentino si Raghuraman Gurubaran ng India sa second round at saka isinunod sina Darmen Dauren ng Kazakhstan at AIM Husam Al-Takron ng Palestine sa round 3 at 4, ayon sa pagkakasunod.

Kasalo si Tolentino sa three-way tie sa second spot kung saan ay makakalaban niya sa round 6 ang may kaparehong puntos na si Sheralijon Ravshanov ng Uzbekistan.

Makakatapat naman ni Shonazarov ang isa pang 4.5 pointer na si Javokhir Bozorov ng Uzbekistan din.

Kailangang manalo ni Tolentino upang manatiling mas tsansa sa asam na korona.

May pag-asa rin ang dalawa pang Pinoy campaigner sa kampeonato dahil tangan nina Bryle Arellano at Nelman Lagutin ang tig-apat na puntos sa chess event. (Elech Dawa)