Dela Rosa kumambyo sa anak pa para lumiit utang

Nagpaliwanag si Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa nauna niyang pahayag tungkol sa suhestiyon sa pagbabayad ng utang ng Pilipinas.

Ayon kay Dela Rosa, na-taken out of context umano siya kaugnay ng kanyang sinabi na ang mga Pinoy ay dapat mag-anak pa para makatulong na mapababa ang debt per capita ng bansa.

“I want to clarify I was taken out of context without malice or without intention or unintentionally taken out of context,” paghayag ni Dela Rosa sa isang phone interview ng mga reporter.

Sa briefing ng panukalang 2024 national budget noong Agosto 15, sinabi ni Dela Rosa na, “Sabi nila. mas maganda siguro manganak tayo ng maraming anak para lumaki ang population natin, at ‘pag lumaki ang population, mas marami maghati-hati sa utang, mas bababa ang per capita utang natin.”

Sabi ng dating Phi­lippine National Police chief, ang kanyang suhestiyon ay hindi nagmula sa kanya kundi mula sa ibang tao.

“I was quoting somebody sabi ko sabi ng mga pobreng pag iisip para bumaba ang ating per capita… hindi. Sinabi ko nga narinig ko. Sinasabi ng mababa na tao na ganon solution. ‘Di ganon ang solution ko. Ang babaw naman ng pagtingin nila sa atin kung ganon,” ani Dela Rosa. (Dindo Matining)