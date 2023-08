Damian Lillard ayaw kalawangin habang hindi pa naite-trade

INUUBOS muna ni Damian Lillard ang oras sa kanyang training camp habang hinihintay ang Portland Trail Blazers na maihanap siya ng trade partner.

Hindi pa alam ni Lillard kung saan siya magre-report sa training camp sa susunod na buwan.

Dalawang buwan nang humingi ng trade si Lillard, tinukoy niya ang Mimi na gustong landingan. Kaya lang, tahimik ang kampo ng Blazerz at kung may trade talks man ay wala pang sumisingaw.

“Mentally, I’m strong,” giit ni Lillard sa kanyang Formula Zero elite basketball camp sa Phoenix.

Nag-average si Lillard ng 32.2 points per game sa Portland noong nagdaang season. At hindi siya nagpabaya sa kondisyon, pinaghandaan kahit saan mapunta sa September.

“I’ve had a great summer of training,” aniya. “I do a lot of things now to pour into myself and lift myself up and it’s been really helpful.” (Vladi Eduarte)