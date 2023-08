Dagdag kita ng mga magsasaka

Nakatuon ang pansin ngayon ng gobyerno sa pagpapataas ng produksyon ng palay para matupad ang pangako nito at hangad nating lahat na mapababa nang husto ang presyo ng bigas. Bukod diyan, kapag lumaki ang ani ng mga magsasaka ay tataas din ang kanilang kita.

Isang mahalagang aspekto para matupad ang hangaring ito ay ang pagtitiyak na hindi masasayang ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Tumaas man ang kanilang produksyon, ito ay mawawalan ng saysay kung ang malaking bahagi naman nito ay natatapon lamang.

Sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (Philmech), napag-alamang mula 10 porsyento hanggang kalahati ng tinatawag na “production output” ng palay at iba pang pangunahing produktong pangsakahan sa bansa ay nasasayang lamang. Ibig sabihin ay ang lupa, mga input tulad ng pataba at ang labor ng mga magsasaka para makapag-ani ng palay at iba pang pangunahing farm commodities ay nauuwi lang sa wala.

Ang nakakapanghinayang na sitwasyong ito ay sa kadahilanang kulang sa mga postharvest facility tulad ng rice mill at warehouse na dapat sana ay ginagamit ng mga magsasakang Pilipino para hindi masira ang kanilang mga ani.

Kaya naman para matulungan ang ating mga magsasaka, ang inyong Kuya Pulong ay nag-file ng House Bill (HB) 7711 na ang layunin ay makapaglaan ng pondo para sa pagpapatayo ng rice mill at warehouse sa mga legislative district na may rice-producing municipality.

Kapag naipatupad na ang pagkakaroon ng mga postharvest facility sa mga legislative district, papalawakin pa ang programang ito para mabigyan na rin ng rice mill at warehouse ang lahat ng lungsod at bayan na nag-aani ng palay.

Kasama sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS party-list Cong. Edvic Yap, pinanukala natin sa HB 7711 na maglaan ng P1 bilyong piso para sa pagpapatupad ng postharvest program. Sa mga susunod na taon, isasama na ang pondo para rito sa national budget para matiyak na maipagpapatuloy ang programa.

Hindi lamang rice mill at warehouse kundi maging mga kagamitan, makinarya at mga pasilidad sa pagta-transport ng bigas ay kasama rin sa ating panukalang postharvest program.

Kapag naipatupad ito nang maayos, mahihikayat ang pribadong sektor na tumulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga makabagong pasilidad at teknolohiya para umulad ang sektor ng agrikultura sa bansa.

Bago pala tayo magtapos ay gustong pasalamatan ng inyong Kuya Pulong ang ACT-CIS party-list sa kanilang pakikipag-partner sa atin para makapamahagi ng mga pagkain at mga mug sa karamihan ng dumalo sa nakaraang 38th Kadayawan Festival sa Davao City.

Kasama ang ating mga kapatid na katutubo sa mga nabigyan ng snacks at mugs. Sila ay mula sa mga grupo ng Ata, Matigsalug, Maranao, Maguindanaon, Bagobo Klata, Obo Manuvu, Bagobo-Tagabawa, Tasug, Sama, Iranun, at Kagan.

Ang Kadayawan Festival ay ang pinaka-popular at pinakamalaking pista sa Davao City. Nagsisilbi ito bilang pista ng pasasalamat sa mga kaloob sa atin ng Diyos na mula sa kalikasan. Ito ay bilang pasasalamat din sa yaman ng ating kultura at sa masaganang ani.

Isang pagpupugay din ito sa ating mga kapatid na katutubo.

Hango ang katagang ‘Kadayawan’ mula sa salitang ‘Madayaw’, ang magiliw na pagbati ng mga Dabawenyo na ang ibig sabihin ay mabuti at maganda.

Katatapos lamang ng Kadayawan Festival nitong August 20. Kung hindi ka nakabisita ng Davao para makisaya sa Kadayawan ngayong taon ay meron pa namang next year. Pagplanuhan ‘nyo na ng inyong pamilya o mga kabarkada dahil siguradong mas exciting, mas masaya at mas makulay ang Kadayawan sa 2024.