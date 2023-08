Celeste nangabog na judge sa Miss U Thailand

Ginulat ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi ang pageant fans nang mapanood siya noong Sunday night bilang isa sa mga judge sa The 2023 Miss Universe Thailand Competition.

Si Celeste ang tanging judge na hindi Thai at siya rin ang huling pinakilala sa mga judge kaya naman hiyawan ang audience na nanood sa MCC Hall The Mall Bangkapi sa Bangkok, Thailand.

Classy ang look ni Celeste na rumampa sa stage ng nasabing pageant na suot-suot ang custom hand-embroidered black and champagne trumpet gown na likha ng Filipino designer na si Rian Fernandez.

Pansin naman ng ilang Pinoy netizen na damang-dama ni Celeste ang pagmamahal sa kanya ng mga Thai kaya mas maganda at mas masaya ang hitsura niya sa MUT 2023 kaysa noong sumali siya sa Miss Universe 2022 noong January.

Sey pa ng ilang fans, mas nabigyan siya ng importance at halaga sa MUT kaysa sa Miss Universe Philippines 2023 (MUPh).

“Miss Universe Thailand slapping MUPh left and right for treating OUR VERY OWN CELESTE CORTESI like a real queen. Thank you very much Thailand for giving her a spotlight in your event.”

“K*ng*na ninyo MUPh org!!!! Mas maganda pa moment ni Celeste sa Thailand.”

Samantala ang dating Miss Supranational na si Anntonia Porsild ang kinoronahang Miss Universe Thailand 2023.

Makakalaban niya sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador ang mahigit 90 candidates around the world kasama na riyan ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Dee.

Bonggels!