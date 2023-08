Carl Jammes Martin ginulpi pambato ng Tanzania

ASINTA na ngayon ng super bantamweight fighter na si Carl Jammes Martin ang mas matitinding kasapakan sa mga susunod na buwan para sa puntiryang world title bout.

Ito ay matapos ang nakakabilib na 10-round decision victory ng 24-anyos na boksingero kontra pambato ng Tanzania na si Oscar Duge nitong Sabado sa Sucat, Paranaque City para manatiling walang bahid ng mantsa.

“I really tried to go for a knockout but he was quite good with his counter shots so I had to be wary about it and be defensive from time to time,” ayon kay Martin sa lumabas na ulat mula sa Philboxing.com.

Angat sa 22-0 panalo-talo kartada ang boksingero kasama ang 17 knockouts.

Bago rito, walong buwan muna natengga si Martin matapos magpagaling sa kanyang rib injury, pero hindi kinakitaan ng kalawang sa laban nito kontra Tanzanian counterpart.

Nakakuha si Martin ng 99-91, 99-91, 98-92 iskor mula sa tatlong hurado.

Bagsak naman ang 26-anyos na si Duge sa 11-6-2 marka kasama ang 4 KOs, hindi pa nakaranas ma-knockout sa kanyang karera ang dayong boksingero.

Plano ng kampo ni Martin na isabak ang figjter sa Amerika, kasalukuyan itong No. 4 rank sa International Boxing Federation (IBF) superbantamweight at No. 8 naman sa World Boxing Organization (WBO).

Umaasa si Martin na sasabak ito sa world title fight sa malapit na hinaharap. (Abante Sports)