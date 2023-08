Boobey ni Beauty ‘sumisilip’ sa seksing damit

Ayaw paawat sa pagiging mapangahas at ‘hubadera’ sa social media ni Beauty Gonzalez kung saan halos nasisilip na ang kanyang mga boobelya sa suot nitong damit.

Masisilip sa Instagram ni Beauty ang damit nitong walang harang ang magkabilang gilid at maging ang kanyang likod na nasusuportahan lang ng spaghetti straps pero mababa ang cut.

Sumasayaw-sayaw pa si Beauty sa video habang sumusungaw ang gilid ng magkabilang bumpers nito.

Delikado ang tabas ng damit ni Beauty na anumang sandali ay baka lumuwa ang kanyang dyogels kapag sumabit ito at bumulaga ang kanyang mga melon.

Kahit mismo si Beauty ay ingat na ingat sa kanyang galaw at pagsasayaw lalo’t nasa bar ito.

Parang normal na lang sa mga tao at waiters sa bar ang ganitong mga tabas ng damit dahil hindi nila pinapansin ang pagsasayaw ng aktres.

Well, nag-i-enjoy lang naman si Beauty at feel na feel niya ang paglalandi sa kanyang kasuotan.

“Every once in a while us girls have to let our hair down and dance, forget all our worries and just shake it.”

Wow! (Rey Pumaloy)