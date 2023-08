Binusisi, siniguradong matibay: Solenn, Nico lilipat na sa bagong bahay

Pinasilip na ng mag-asawang Solenn Heussaff at Nico Bolzico ang almost ready new house nila sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel.

Tawag nila sa bagong lilipatan na bahay ay Casa Bolzico 2.0 at nagbigay ng tour ang mag-asawa sa kanilang dream project.

Personal daw na pumupunta si Nico sa simula pa lang ng construction ng bahay para makasiguro siya na tama ang paggawa. Concern daw kasi si Nico sa tibay ng mga materyales ng kanilang bahay dahil paiba-iba ang weather condition sa Pilipinas.

Isa raw sa gusto ni Solenn ay may malaking garden para may space na maglaro ang kanilang dalawang anak na sina Thylane Katana at Maëlys Lionel. Naging plantita rin kasi si Solenn noong magkaroon ng pandemic kaya gusto niya na marami siyang inaalagaan na mga halaman.

Meron ding swimming pool ang kanilang bagong lilipatan dahil kabilang ang swimming sa everyday na exercise ni Nico.

Nagpalagay din sila ng roof deck kunsaan puwede silang mag-entertain ng mga bisita at family members tuwing may special occasion.

Open space concept ang loob ng bahay para raw nakikita nila ang isa’t isa mula sa living room hanggang sa kitchen.

Pinaka-excited daw si Solenn sa pinalagay nila ni Nico na walk-in closet kunsaan hati sila ng space para sa kanilang mga damit, sapatos, at accessories. Hindi na raw maghahalo ang mga damit nilang dalawa dahil sa rami ng closet space.

Sukat nga raw sa height ni Nico ang mga doorway ng bahay para raw hindi ito yumuyuko kapag pumapasok sa mga pintuan.

“There are lots of learnings, lots of things to rectify as well like weather problems or choices in general. But I can’t wait to show everyone the outcome of this 2 years and a half almost in the making for this house,” sey ni Solenn.

So nice!