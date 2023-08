‘Ate Sienna’ Olaso bisita sa PSA Forum

USAPANG 2023 FIBA World Cup pa rin ang tampok sa Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, August 22, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Ang television side ng Aug. 25-Sept. 10 quadrennial basketball showcase at bagong lunsad na libro tungkol sa Philippine basketball ang tampok sa weekly session na magsisimula ng alas-10 ng umaga.

Si Ms. Sienna Olaso, VP Production Finance and Special Projects ng Cignal TV, ang tatalakay sa TV coverage ng FWC na ipapalabas sa free-to-air channels TV5 at On Sports at sa Cignal TV.

Ipo-promote naman ni dating sportswriter Noel Albano ang librong ‘When We Were Champions’ tungkol sa PH basketball sa mga nagdaang taon.

Makakasama ni Albano si dating sportswriter Ray Roquero, kinatawan ng Anakalusugan Party list, na publisher ng libro.

Ang Forum ay hatid ng San Miguel Corp., PSC, Milo, POC at PAGCOR.

Ang public sports program ay naka-livestream sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ine-ere nang delayed basis ng Radyo Pilipinas 2 na nagse-share din sa kanilang Facebook page. (Vladi Eduarte)