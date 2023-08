Aljon Mendoza biktima ng baha

Binagyo ng suporta at simpatya ang Kapamilya actor na si Aljon Mendoza dahil sa pagiging biktima ng baha sa kanilang lugar sa Macabebe, Pampanga.

Sa kanyang unang docu-vlog sa kanyang YouTube channel na Aljon Mendoza ay inilahad niya ang pinagdaanang problema ng kanyang pamilya at mga Cabalen nila at ito nga ay ang pagbaha sa kanilang lugar na dulot ng sunod-sunod na mga bagyo at habagat.

Kinumpara pa ni Aljon sa kanyang docu-vlog ang kanyang house tour vlog noong 2021 at ang hitsura ngayon ng kanilang lugar.

Hindi na nga makita ang taniman ng kanyang ama at gayundin ang kanilang basketbolan ay hindi na rin lumitaw dahil nalunod na ito ng baha.

Ayon pa kay Aljon, tumagal daw ng anim na buwan ang pagbaha at itong huli ang pinakamalalim.

Pinuntahan din ng Kapamilya Gen Z actor ang kanilang apartment na pinauupahan na nilayasan na ng mga nangungupahan dahil lagpas kalahati na ng bahay ang taas ng tubig baha.

Pati ang bahay na pinapagawa ni Aljon ay malapit na ring maabutan ng baha.

In all fairness naman sa ka-love team ni Jayda Avanzado, maayos ang kanyang unang pagsabak sa paggawa ng documentary at malinaw niyang nailahad ang kanilang istorya.

Kahit damang-dama ang kalungkutan sa boses ni Aljon, sa bandang huli naman ay very hopeful pa rin siya at gagamitin daw niya ang kanyang boses para udyukin at kalampagin ang mga namumuno sa Pampanga na mabigyan ng konkretong solusyon ang kanilang problema.

Tama! (Byx Almacen)