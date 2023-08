2 ambassador natakam sa Durian, sisig, kinilaw

Aminado sina United States Ambassador MaryKay Carlson at Japan Ambassador Kazuhiko Koshikawa na malapit sa kanilang puso ang pagkaing Filipino.

Ang pahayag ay ginawa ng dalawang ambassador sa kanilang pagdalo sa Kadayawan Festival sa Davao City kung saan tinikman nila ang mga inihandang local delicacies.

Ibinahagi ng dalawang opisyal ang kanilang impresyon sa ilang tradisyunal na pagkain Filipino na kanilang tinikman habang sila ay nasa lugar.

“Enjoyed great food in #DavaoCity. Sharing some of my favorites!,”binanggit ni Koshikawa sa kanyang X, dating twitter na may hashtags #FriendsPartnersFoodies and #MaryKayOnTheWay.

Pinatikim kay Carlson ang all year favorites na sisig, kinilaw o Filipino-style ceviche, at grilled tuna.

Tinikman rin ng ambassador ang sample ng durian.

Nag post rin siya ng larawan kasama si representatives Paolo Duterte, Isidro Ungab, at Vincent Garcia.

Kasama ring nakipagpulong kay Carlson si Davao City Mayor Sebastian Duterte, Marsman Drysdale Group Chair at Chief Executive Officer George Drysdale.

Samantala, tinikman rin ni Ambassador Kazuhiko, ang ilang mga Pinoy food na tinawag niyang “unique ” at “vibrant culture” na ipinakikita sa kanilang pagkain.

“(The Philippines’) unique and vibrant culture shows even in their cuisine! Its tasty flavors makes it impossible to resist. I guess it’s time to plan my next Pinoy food adventure #AmbKazEats #FoodFusionFun,” nakasaad sa kanyang X post.

Ipinost pa ng Japanese envoy ang mga kilalang pagkaing Pinoy na sisig, pork barbecue sa sticks, lechon kawali, fried rice, at halo-halo.

Maging ang larawan ng butong pakwan na nasa plato ay kinunan din niya ng larawan. (Juliet de Loza-Cudia)