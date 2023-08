Wala nang bangayan: Sunshine, Cesar magkasundo para sa mga anak

Umani ng papuri ang dating mag-asawang Cesar Montano at Sunshine Cruz dahil sa larawang pinost ng huli sa kanyang social media account.

Makikita sa series of pictures ang masayang selebrasyon ng 19th birthday ng pangalawang daughter nilang si Sam.

Kasama ang dalawa pa nilang anak na babae na sina Angelina at Chesca, maging ang new girlfriend at live-in partner ng aktor na si Socorro Angeles.

Puring-puri ng netizens ang relasyon ng dating mag-asawa at mga anak nila. Marami ang pumuri sa aktres sa pagpapalaki nito sa kanilang tatlong prinsesa na kahit annulled na ang kasal nila ng ama ng mga anak niya ay naging maganda pa rin ang relasyon ng mga ito sa kanilang tatay.

Maging ang aktor ay tumanggap ng pagsaludo sa pagiging mabuting ama sa lahat ng kanyang anak. Lahat halos ng special occasions ng mga anak ay nandoroon si Cesar at proud niya itong pine-flex sa kanyang social media account, ha!

Hindi rin naman maikakailangang nag-away noong una sina Sunshine, Cesar, pero nagkaayos sila para sa kanilang mga anak.

Hiling ng netizens, sana raw gayahin ng ibang celebrity parents ang relasyon ng estranged couple alang-alang sa kanilang mga anak. Sino kaya ang tinutukoy ng mga netizen?

By the way, ayon Kay Sunshine, advance dinner celebration iyong pinost niya dahil wala sila pareho ni Buboy (palayaw ng aktor) sa August 24, na actual birthday ni Sam.

Pero hindi sila magkasama kapag pareho silang nawal. Sa Australia ang punta ng aktres at may work naman daw sa Canada si Cesar.

‘Yun na!