Uuwi ng September 1: Lovi ‘di iiwan si Coco kahit kasal na

In fairness, tutok na tutok ngayon ang mga kalahi nina Marites at Marisol kay Lovi Poe, ha!

Lahat ay nakikiramdam kung kailan nga ba ang kasal ng Kapamilya Supreme Actress sa fiancé niyang si Monty Blencowe.

Ang sarap sanang magsulat ng mga detalye, pero pakiusap nga ni Lovi, na hayaan sila ni Monty na mag-announce, mag-share sa lahat ng tungkol doon.

So, tikom pa rin ang bibig ng mga imbitado sa kasalang Lovi-Monty, ‘noh?!

Actually, may ilang mga celebrity na imbitado at a-attend sa kasal nina Lovi, Monty at nakita na nga namin ang listahan kung sino-sino sila, pero abangan na lang dito sa Abante, kapag puwede nang isulat ang tungkol doon.

Anyway, may mga nagtatanong, nang-uusisa nga, babalikan pa ba ni Lovi si Coco Martin, ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ pagkatapos nilang maikasal ni Monty?

The answer is a big YES!

Kuwento nga sa amin ng isang nakakaalam ng schedule ni Lovi, uuwi pa ng Pilipinas ang actress-singer. Sa September 1 nga raw ay maghahanda na ang Kapamilya Supreme Actress para mag-taping uli sa serye ng ABS-CBN.

At sabay na nga raw sina Lovi, Coco na aalis pa-Milan, Italy para sa guesting nila sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa bansang ‘yon.

Eh sa September 10 magaganap ang big show na ‘yon sa Milan.

Ang tsika pang nasagap namin, nag-iisip daw ang mga taga-‘FPJ’s Batang Quiapo’ na mag-taping ng ilang eksena nina Lovi, Coco sa Milan.

Magawa kaya nila ‘yon?

Well, abang-abang lang katulad ng pag-aabang sa kasalang Lovi-Monty, ha!

‘Yun na!