Team ‘Pinas wagi sa international performing arts

Wagi ang Team Philippines sa Overall Grand Champion sa World Championships of Performing Arts (WCOPA) sa California.

Sa ika-26 na taunang WCOPA na ginanap sa Anaheim, California, U.S.A. ang delegasyon ng Pilipinas ang nag-uwi ng mga unang titulong Grand Champion sa loob ng anim na taon, kabilang ang Overall Grand Champion para sa pinakamaraming medalya at parangal, ang Top Team Rank, at ang Top Division Winner Rank.

Kabilang rin sa 2023 WCOPA awards na nakuha ng team Philippines ang 5 grand champion; 86 golds medal; 91 silver medal; 59 bronze medal; 53 division plaque; 10 finalists medal; 56 semi-finalist medal At 7 scholarship grant mula sa New York Conservatory para sa Dramatic Arts Grand Champion ng World Titles

Nakuha ng Team Philippines ang Overall Grand Champion of the World title sa WCOPA 2023 matapos manalo ng pinakamaraming medalya at parangal kung saan tinalo nito ang South Africa at Thailand sa top podium spot ng pandaigdigang kompetisyon na nilahukan ng 34 na bansa ngayong taon.

Ipinagmamalaki naman ni National Director for Team Philippines at ang two-time Diamond Awardee na si Gerry Mercado ang koponan dahil sa matagumpay nilang kinatawan ang bansa.

Nagpahayag din ng pasasalamat si Mercado sa WCOPA Team Philippines, sa 102-strong Filipino delegation at ang mga taong bukas-palad na sumuporta sa team.

Binaha rin ng mga delegado mula sa iba’t ibang paaralan, lungsod at rehiyon ang social media ng pagbati sa mga kinatawan na nagdala ng karangalan sa buong bansa. (Dolly Cabreza)