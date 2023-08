Sunog sa Spain lumalawak, mga residente naghahanda sa pagbakwit

Pinaghahanda na sa paglilikas ang mga residente sa Tenerife sa Canary Islands, Spain bunsod ng panganib na dala ng lumalawak na sunog dito.

Sa ulat, sumiklab ang sunog sa bulubunduking bahagi ng isla noong Martes nang gabi at mabilis itong kumalat na ngayon ay itinuturing ng pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng lugar.

“It is a devastating fire… a fire on a completely different scale, a scale that the Canary Islands has never experienced before,” ayon kay Rosa Davila, hepe ng Tenerife government.

Sa pinakahuling ulat, umabot na sa 8,400 ektarya ang nasusunog sa lugar o 4.0 % ng kabuuang lupain ng 203,400 ektarya nito.

Sinabi ni Canary Islands regional president Fernando Clavijo na umaabot na sa 12,279 katao ang apektado ng wildfire.