Sue nagpaulan ng alindog 

Sinorpresa ni Sue Ramirez ang mga netizen sa paandar niya sa Instagram nang ibalandra niya ang kanyang sexy pics in black in white.

Sa post ni Sue, nakaupo siya sa isang high chair at suot ang white long skirt at makikitang hubo’t-hubad sa kanyang pang-itaas ang ‘The Iron Heart’ star na tanging kamay at braso lamang ang nakatakip sa kanyang dibdib.

Walang kaduda-duda na mala-papaya sa laki ang mga boobelya ni Sue dahil busog na busog ang kanyang mga alaga.

Hindi na bago kay Sue ang magpa-sexy sa kanyang mga bikini shots, pero mas mapangahas siya sa kanyang latest post.

Tila wapakels si Sue sa pasabog niyang ito sa estado ng kanyang dyowang si Javi Benitez na alkalde ng Victorias City sa Negros Occidental.

Napipintong maging first lady ni Javi si Sue kapag nakasal sila at magiging bitbit ng aktres ang image nitong ‘hubadera’. (Editor’s note: In fairness, very class naman ang dating ni Sue, ha!)

Well, hindi naman ito bago dahil naging misis pa ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez si Cristina Gonzales (na naging Mayor din ng parehong siyudad).

Kung matatandaan, dati ring nagpa-sexy sa pelikula si Cristina, ha! (Rey Pumaloy)