Spy fund ng mga gov’t agency pinalulusaw

Kinuwestiyon ng isang opisyal ng Malacañang kung bakit maraming ahensiya ng gobyerno ang humihingi ng confidential and intelligence fund (CIF) sa 2024 gayung wala naman silang kinalaman sa pagpapanatili ng peace and order at sa paglaban sa mga kaaway ng pamahalaan.

Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., tanging Armed Forces of the Philippines lamang ang mayroong intelligence fund.

“‘Yong iba, saan nila ginagamit ‘yong kanilang intelligence fund?” tanong ni Enrile.

Aniya, marapat lamang na tanggalin ang CIF ng mga ahensiya ng gobyerno, maliban sa mga ahensiyang nagpapatupad ng peace and order at ang paglaban sa mga kalaban ng gobyerno.

Kailangan din ng Department of Agriculture ang P50 milyong CIF sa paglaban sa mga agricultural smuggler at hoarder sa bansa. Ipinagtanggol din ni Enrile ang P2 bilyong CIF ng Office of the President.

“Ang Presidente talaga dapat may confidential fund. Sa dami ng pumupunta sa kanya na humihi­ngi ng ayuda saan niya kukunin ‘yong ayuda na ‘yon? Eh magkano lang ang suweldo ng presidente,” ani Enrile. (Aileen Taliping)