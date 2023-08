Special election sa distrito ni Teves kinontra

Tutol ang abogado ng Malacañang na magdaos ng special elections sa Ikatlong Distrito ng Negros Oriental para ipalit sa pinatalsik ng Kongreso na si Congressman Arnolfo “Arnie” Teves Jr.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile matapos lumutang ang isyu kung sino ang ipapalit kay Teves.

Ayon kay Enrile, mayroong eleksiyon kada tatlong taon kaya mas ma­buting hintayin na lamang ito kaysa gumastos ang gobyerno para sa special elections.

Maaari namang magtalaga aniya ang Kamara de Representantes ng caretaker na mangangasiwa sa distrito ni Teves sa halip na magpatawag ng special elections.

“Why do it, there’s an election every three years. Gagastos na naman ang bayan, let the district without representation,” ani Enrile.

Tama lamang aniya na patalsikin si Teves sa Kongreso dahil hindi naman ito dumadalo sa mga sesyon ng Kamara at hindi nagagampanan ang kanyang mandato bilang kongresista para ikatawan ang kanyang distrito. (Aileen Taliping)