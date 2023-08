Sharon, Gabby walang problema sa billing

Ang saya-saya lang dahil wala na talagang makakapigil pa sa reunion project nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, ang ‘Dear Heart’ concert.

Sa SM Mall of Asia Arena nga ang venue ng kanilang concert on October 27.

Siyempre, hinuhulaang hindi ito ang nag-iisang reunion project nila, ha!

Marami nga ang may dudang simula lang ang concert na ito ng marami pang mga proyektong pagsasamahan ng ex-couple.

Pero may mga nagsasabi rin na baka ito lang talaga ang proyektong pagsasamahin nila uli.

Siyempre, parehong tahimik lang sina Sharon, Gabby.

Basta pareho silang masaya na may reunion project sila.

Anyway, speaking of the concert ‘Dear Heart’, may iba na ginagawang issue na nauna raw sa poster si Gabby.

May nagsasabi naman na sa ticket, una si Sharon.

Pero tinanong namin ang isang may kinalaman sa concert at non-issue raw ang tungkol sa billing.

Wala nga raw problema sina Sharon, Gabby sa billing.

So kung walang problema sa dalawa, dapat wala ring problema sa iba lalo na sa mga mahilig lang makisawsaw sa mga bagay-bagay, ha!

Ang mahalaga ngayon, masasaya ang fans ng love team nina Sharon, Gabby o Gabby, Sharon.

Bongga! (Jun Lalin)