Resbakan: 54 Briton ban sa Russia

Iniutos ng gobyerno ng Russia ang pag-ban sa 54 Briton bilang resbak sa parusa ng United Kingdom laban sa kanilang mga mamamayan at kompanya.

Ayon sa Russian Ministry of Foreign Affairs. kabilang sa mga pinagbawalang makapasok sa Russia ang ilang government minister at mga mamamahayag mula sa BBC, Guardian at Daily Telegraph newspaper.

Kabilang din sa entry ban si British prosecutor Karim Khan na isang elected official ng International Criminal Court dahil sa ipinasa nitong aplikasyon sa ICC para sa arrest warrant laban kina Russian President Vladimir Putin at Russian Commissioner for Children’s Rights Maria Lvova-Belova noong Pebrero.

Kasama rin si Baroness Goldie DL, minister of state sa British Ministry of Defence dahil responsable umano ito sa pag-supply ng mga armas sa Ukraine.

“We would like to emphasize again that any efforts by London to further spin the anti-Russian sanctions flywheel will inevitably receive a decisive response from our side,” diin ng Russian ministry.