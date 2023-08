Pulubi pinapogi ng vlogger

Hinangaan ang isang vlogger dahil sa ginawa niyang transformation sa isang pulubi.

Ginupitan ng vlogger na may Facebook page na Visacol Official ang pulubi, pinakain, pinaliguan at dinamitan.

Makikita pang napangiti ang pulubi habang isinusuot ng vlogger sa baywang niya ang belt bag na regalo ng huli.

Sa belt bag inilagay ng vlogger ang sandamakdak na perang napamalimusan ng pulubi,na tila hindi nito ginagastos o dahil hindi marunong gumastos.

Mayroon nang 1.7 million views ang vlog na ito ng Visacol Official kung saan hinangaan ang pagtulong niya sa pulubi.

“Salute kay kuya.”

“Good job sir.”

“Grabe bait mo boss follow na kita Godbless. Sana marami ka pang matulungan at ma-Inspire na mga vlogger na tumulong.”

“Salute to you sir…keep it up!” (Issa Santiago)