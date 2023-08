Programang grass roots  

NAKATATABA ng puso ang nalaman kong matagumpay na pagdaraos ng grass roots chess development program sa Antipolo City.

Idinaos nitong Linggo ang 1st Barangay Dela Paz Chess Competition na pinangasiwaan ni Chess tournament in-charge Pastor Jason Rojo ng Castle Chess Academy kung saan naging panauhing pandangal si Fide Master Christopher Castellano.

“Ang mga aktibidad na ito ay eksklusibong pinasimulan para sa lahat ng bonafide na residente ng Brgy. Dela Paz para kilalanin ang kakayahan ng kanilang sariling mga ka-barangay,” ani Rojo.

Isang proyekto ito ni SK Chairperson Elyssa Mae Rivera, ng SK council, ni Kap. Fernan Jeff Naval at ng Barangay Council.

“Ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa mga mahilig sa chess sa lahat ng edad upang ipakita ang kanilang mga kasanayan, madiskarteng pag-iisip at pangkumpitensyang espiritu sa isang palakaibigang kapaligiran. Inaanyayahan namin ang lahat na lumahok at maranasan ang kilig ng chess sa abot ng kanilaang makakaya,” ani Rivera.

***

Isusulong naman ni Ron Demain ang 1st Kagawad Eden Bonus Chess Tournament sa Agosto 27 sa Barangay Holy Spirit, Quezon City.

Nakalaan ang P4k sa magkakampeon habang P2k sa ika-2 puwesto at P1k sa ika-3 puwesto. May P500 naman bawat isa ang mga magiging top Holy Spirit, top ladies, top senior, top kiddies, top PWD, top student at top unrated.