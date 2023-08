Presidential adviser nagpayaman – Enrile

Kailangang lumagare ng trabaho si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dahil hindi niya maaa­sahan ang marami sa kanyang mga opisyal, ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile.

Sinabi ito ni Enrile dahil maraming adviser si Pangulong Marcos na walang ina­atupag kundi pansarili lamang imbes na pagsilbihan ang taumbayan.

“Ang daming adviser ng presidente, kung ano-anong bagay, maraming adviser pero sorry to say this pero ‘yong ibang nakikita ko adviser for themselves, not for the country,” patutsada ni Enrile sa SMNI News.

Hindi binanggit ni Enrile kung sino ang adviser ng pangulo na naghihintay lamang ng suweldo, benepis­yo at mga kontrata sa ahensiyang pinapatakbo imbes na tumulong sa agenda ng pangulo.

Dahil dito, kinaila­ngan ni Pangulong Marcos na mag-ikot sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas gayundin sa abroad upang maiba­ngon ang ekonomiya ng bansa mula sa pagkakadapa noong pandemya.

“Kailangang mag-biyahe ang presidente araw-araw kung kinakailangan. ‘Yong mga iba diyan, oo nga nandito pero iba naman ang agenda nila. ‘Yong biyahe ng presidente, para sa bayan ‘yon eh,” diin ni Enrile.

“He has to fit his time, available time according to the sche­dules of the meetings of various countries where we have an interest. Kung hindi naman siya pupunta, sino ang magtatanggol sa atin doon?” katuwiran pa niya.

Ayon sa report ng Commission on Audit, mula sa P36.7 milyon noong 2021, umakyat sa P403 milyon ang gastos ng Office of the President sa mga foreign at local travel noong 2022 kung saan anim na buwan pa lamang sa puwesto si Marcos.