PNP ipinatutupad 1 linggong gun ban 

Ipinaalala ng Philippine National Police (PNP) na mananatiling epektibo ang isang linggong gun ban para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2023 ngayong taon sa Davao City.

Ayon sa Davao City Police Office (DCPO), aprubado ng Philippine National Police (PNP) ang hiling nilang gun ban na sinimulan nilang ipatupad noong Agosto 18 hanggang 25.

“Suspension of Permit to Carry Firearms Outside of Residence (PTCFOR) during the Celebration of 38th Kadayawan sa Davao 2023 for a period of 8 days within Davao City effective from 12:01 a.m. of August 18, 2023, to 11:59 p.m. of August 25, 2023,” saad sa direktiba ng DCPO.

Samantala, hindi naman kasali sa gun ban ang mga miyembro ng PNP, Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang Law Enforcement Agency (OLEA) na tumutugon sa kanilang tungkulin at mga naka= agency-prescribed uniform.

“This is to ensure that the activity will be free from firearm-related incidents for the safety of the community, as well as of the local and foreign tourists,” paliwanag ng PNP.

Nagpakalat din ang DCPO ng mga security partner para masiguro ang kaayusan at katahimikan sa okasyon.

Nagdiriwang ang Davao City ng kanilang ika-38 Kadayawan Festival mula noong Agosto 18 hanggang 25, tampok ang street dancing, float parade, cultural festivities at concert para sa mga residente at maging sa mga turista.