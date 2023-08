Pinatamaan sina Barbie, David? Jak Roberto hindi manhid, aatake sa dulo

Sure ako may magri-react sa video ni Jak Roberto, na nag-dialogue siya ng…

“Hindi ako manhid! Tank build ako!”

Lalo na ang mga linyang…

“Hindi nagpapa-item lang ako. A-attack din ako sa dulo!”

Well, si Jak nga raw ang manhid na boyfriend, o martir na dyowa, kaya nga nabuo ang ‘anti silos’ course sa Jak Roberto University.

Prof Jak nga ang tawag ng marami kay Jak ngayon. Kasi nga, kering-keri raw niya na kahit super lambingan na ang dyowa niyang si Barbie Forteza at ka-love team nitong si David Licauco, hindi raw nagseselos si Jak.

At hindi nga makapaniwala ang lahat sa ganun, kaya panay rin ang banat ng iba, na kesyo sumasakay lang si Jak sa kasikatan ng BarDa.

Anyway, bago pa man mapunta sa kung saan-saan ang chika, na baka ang mga linya sa itaas ay patungkol talaga kina Barbie, David, nilinaw nga agad niya na…

“Aktingan lang ‘to guys!” na may mga emoji pa na tawang-tawa.

Yes, may kaesena nga siyang babae na nasa stage at that time, at situation lang ang palitan nila ng linya.

Pero dahil parang true to life nga ang bitawan ng mensahe sa parte ni Jak, kaya aliw na aliw ang mga estudyante ng Jose Rizal University, ha! Nagpa-audition nga kasi sila sa school na `yon para sa mga gustong mag-artista.

Bongga! (Dondon Sermino)