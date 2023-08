‘Pinas ‘dumugo’ ng P3B sa import, foreign debt

Dumugo ng $53 milyon o halos P3 bilyon ang Pi­lipinas nitong Hulyo dahil mas marami ang bina­yad sa mga import at foreign debt at foreign debt servicing kaysa sa mga pumasok na dolyar mula sa exports at foreign investments.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagkaroon ng balance of payments deficit—ang “dinugo” na dolyar ng bansa—dahil sa nagbayad ang pamahalaan ng foreign debt at interes nito.

Ang balance of payments ang talaan ng lahat ng pumapasok at lumalabas na dolyar at iba pang fo­reign currency sa ekonomiya, magmula sa exports at imports hanggang sa foreign investments at remittances ng mga overseas Filipino workers.

Kung titignan naman mula Enero hanggang Hul­yo, $2.2 bilyon ang netong kabuuang pumasok sa bansa dahil marami ang inutang na dolyar ang pamahalaan at panay na panay ang padala ng remittances ng mga OFWs.

Kapag nangungutang ang pamahalaan sa labas ng bansa, nagkakaroon ng dolyar at iba pang fo­reign currency na pumapasok sa ekonomiya. Pansamantala lamang nito napagmumukhang maganda ang BOP ngunit ang tama nito sa ekonomiya ay mararamdaman sa nagpapatong-patong na bayarin sa interes at sa panahong kailangang bayaran na ang mga ito. (Eileen Mencias)