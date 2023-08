Pasiklab ni Jordan Clarkson hinangaan ni Deejan Provic

SINAMPOLAN ng Gilas ang Ivory Coast na ang laro ay katulad sa Angola na kagrupo ng Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup group phase.

Nilatag ni Jordan Clarkson ang maangas na umpisa ng Filipinos bago tinapos ang laro sa 25-9 run para itakbo ang 85-63 win sa closed door match noong Biyernes.

Ayon kay coach Chot Reyes, kasing-kulit ng depensa ng Ivorians ang laro ng Angolans, kahit paano ay napulsuhan nila ang aasahan laban sa South African qualifier.

Umaasa ang Gilas na masabayan ang Dominican Republic sa opening day ng FWC sa Aug. 25 sa Philippine Arena at Angola sa Aug. 27 sa Smart Araneta Coliseum para magkaroon ng tsansang manalo at umusad sa next round.

“Clarkson is an exceptional player,” puna ni Ivory Coast Slovenian coach Dejan Prokic matapos ang friendly sa PhilSports Arena. “They have a very good coach, they used what they have, they’re quite bigger than us, and today they used it a lot. So, I think Angola should not be a question.”

Bukod kay Clarkson na kinamada lahat ang 13 points at 6 rebounds sa first quarter, mainam in ang inilaro nina Kai Sotto, Scottie Thompson, June Mar Fajardo at AJ Edu.

Sa pangalawang exhibition match, hinarap ng Gilas ang world No. 20 Montenegro na pinangunahan ni Chicago Bulls center Nikola Vucevic nitong Linggo. (Vladi Eduarte)