Nakakaaliw, nakakabaliw! Bianca kinulit-kulit si Sherwin

Kinaaliwan ng mga tao ang latest video na pinost ni Bianca Manalo sa kanyang Instagram reels.

Tuwang-tuwa ang mga nakapanood sa kakulitan ng beauty queen turned actress sa kanyang boyfriend na si Senator Sherwin Gatchalian.

Sa video na may caption na, “It’s a long weekend, at it’s only 10pm @stgatchalian74 (Instagram account ni Sen.Win)!!!! What the ?? is this how we are going to live!?!?”

Mapapanood sa nasabing reel na mahimbing na natutulog ang senador sa sofa habang nasa ibabaw ng dibdib nito ang alagang aso.

Bigla itong kinulit ni Bianca at lahat na halos ng paraan ay ginawa ng girlfriend para magising si Sherwin. Nandoong inalog-alog niya ito, pinaghahalikan, winasiwas ang buhok sa mukha ng boyfriend at iba pang paraan, pero sobrang antok na antok at mukhang napasarap ang tulog ng senador kaya’t nabigo nga si Bianca na gisingin ito.

Sa nasabi ring post ng beauty queen ay mababasa ang mga comment na sana raw may engagement ring na si Bianca. Hiling nga nila na sana ay si Bianca na ang susunod na bride sa showbiz and politics.

Bongga rin ni Sherwin, huh! Game na game ito sa kalokohan at kakulitan ng magandang girlfriend.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)