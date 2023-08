Mga Malasakit Center patuloy ang operasyon sa buong bansa- Sen. Go 

Iginiit ni Senator Christopher “Bong” Go na patuloy ang operasyon ng Malakasakit Centers sa pamamagitan ng totoong pagmamalasakit at dedikasyon sa mga tao sa rehiyon ng Davao, sinabi ng senator na habang pinupuri niya ang Malasakit Centers sa Davao Region para sa kanilang patuloy na serbisyo at pagtulong sa may mga pangangailangan medical.

Ang tinutukoy ni Go ay ang markadong pag-unlad ng mga sentro sa pagtulong sa mga mahihirap na pasyente sa Davao Region, ayon sa ulat ng Medical Assistance to Indigent Patient Program (MAIP) ng Department of Health (DOH).

Ayon sa Senator kitang-kita ang kabuuang tagumpay ng Malasakit Centers sa Rehiyon ng Davao, na may kabuuang 590,562 na pasyenteng na-serve.

“Ang mga bilang na ito ay sumasalamin sa tunay na epekto sa buhay ng ating kapwa Pilipino,” aniya. Ang Southern Philippines Medical Center (SPMC) sa Davao City ay nagsilbi ng 1,611 na pasyente noong 2019, na lumago sa 36,645 sa unang kalahati ng 2023. Ang Davao Regional Medical Center (DRMC) sa Tagum City ay nagpakita rin ng paglaki, na nagsilbi sa 2,769 na mga pasyente noong 2020 at 25,649 noong unang kalahati ng 2023.

Kaugnay nito ang mga ospital na pinapatakbo ng local government unit na may Malasakit Centers, kabilang ang Davao de Oro Provincial Hospital, Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos City, at Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City, ay nakapagsilbi ng pinagsamang kabuuang 60,450 na pasyente mula 2020 hanggang sa una. kalahati ng 2023.

“Ang pagdami ng bilang ng mga pasyenteng paglingkuran ng Malasakit Centers ay patunay sa serbisyong serbisyo ng programa,” Go continued.

Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga institusyong pangkalusugan.

“Bunga rin ito ng matibay nating pagtutulungan para sa isang mas malusog na Pilipinas. Sama-sama, maaari tayong magpatuloy na gumawa ng pagbabago sa buhay ng ating mga tao,” ani Go.