Mga baboy sa Palawan, misteryosong namamatay

Iniimbestigahan na ng disease surveillance team ng provincial veterinary office (PVO) ng Palawan ang misteryosong pagkamatay ng mga baboy sa dalawang bayan sa nasabing lalawigan.

Sinabi ni PVO officer-in-charge Dr. Darius Mangcucang na ipinadala ang grupo sa mga barangay ng Cocoro at Balaguen sa mga bayan ng Magsaysay at Coron para kumolekta ng sample ng dugo na ipadadala sa Bureau of Animal Industry (BAI) para matukoy kung nakapasok na sa Palawan ang Asian swine fever (ASF).

Dahil dito, ‘isolated’ na ang Cocoro Island hanggang hindi pa nakukumpirma kung anong sakit ang nakapasok dito bukod pa sa bawal na rin ang pagbiyahe sa mga buhay na baboy at pork products mula sa mga kalapit na munisipalidad patungo sa Cuyo at Magsaysay.

Malapit ang Cuyo at Magsaysay sa Panay Islands sa Western Visayas kung saan maraming mga lugar ang apektado na rin ng ASF.