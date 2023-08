Luis Urias pumalo ng grand slam laban sa NY Yankees  

HUMAMBALOS ng grand slam si Luis Urias at nilampaso ng Boston Red Sox ang inaalat na New York Yankees 8-1 nitong Sabado.

Si Urias ang unang player ng Red Sox na nag-deliver ng slam sa magkasunod na pitches.

Inubos din niya ang bases sa huling at-bat kontra kay Washington reliever Robert Garcia noong Huwebes.

Ginulantang niya muli si Yankees ace Gerrit Cole sa second inning nang paliparin sa center field ang bola habang puno ang bases.

Matapos iregalo ang homer ng Boston catcher, blangkong napatitig si Cole sa right field, hindi makapaniwala.

Namigay ng six runs at seven hits si Cole.

Hindi nalusutan ng hitsa 5 1/3 innings si Kutter Crawford sa Red Sox hanggang sa kanyang 67th pitch nang matsambahan ng homer ni Aaron Judge. (Vladi Eduarte)