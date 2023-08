Kaso ng Chikungunya, sumirit sa Mountain Province

Naalarma ang provincial government ng Mountain province dahil sa pagsirit ng kaso ng Chikungunya sa lugar.

Ito’y matapos makapagtala ang Mountain Province Provincial Health Office (PHO) ng 672 kaso ng katulad na viral infection ng dengue mula Enero hanggang Agosto ngayong taon.

Walang naitalang kaso ng naturang sakit noong nakaraang 2022.

Nabatid na ang Chikungunya ay naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na nagiging sanhi ng pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan.

Ayon sa MHO, nagtatagal ng tatlo hanggang apat na araw ang lagnat na sanhi ng chikungunya habang dalawa, pitong araw o mas matagal pa ang lagnat sa dengue.

Maaaring magkaroon ng rashes sa mukha, palad, binti at paa ang taong may impeksiyon ng Chikungunya habang ang dengue naman ay limitado ang rashes sa binti at mukha.

Sa datos sa MHO, ang bayan ng Paracelis ang nangunguna sa kaso ng Chikungunya na may 658 at natuklasan ito sa Barangay Bantay, Banana at Butigue.

May 14 na kaso naman ang naitala sa bayan ng Natonin.

Wala naman naitalang nasawi sa naturang sakit sa Mountain Province hanggang nitong ikalawang linggo ng Agosto. (Juliet de Loza-Cudia)