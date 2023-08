James Harden malalagot sa tirada kontra Daryl Morey

IIMBESTIGAHAN ng NBA ang pahayag kamakailan ni James Harden nang tawaging ‘liar’ si Philadelphia 76ers president of basketball operations Daryl Morey.

“Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of,” deklarasyon ni Harden sa isang marketing tour ng adidas sa China.

Pinirmahan ni Harden ang player option niya sa Philly bago humingi ng trade. Tinigil ng Sixers ang trade talks, sinabing isasama na si Harden sa roster ng training camp sa September.

Ayon kina Adrian Wojnarowski at Ramona Shelburne ng ESPN, bubusisiin ng liga kung may plano si Harden na hindi maglaro sa 2023-24 season na magiging violation ng NBA collective bargaining agreement. (Vladi Eduarte)