Jake Cuenca sinorpresa nanay ng bagong kotse

Bigatin ang naging sorpresa ni Jake Cuenca sa kanyang ina na si Rachele!

Isang brand new car lang naman ang ibinigay ni Jake sa kanyang ina.

Sa Instagram post ni Jake, makikita kung gaano kasaya ang kanyang ina sa sorpresa ng kanyang anak.

Say ni Jake, noong matapos ang pandemic ay nangako siya na aalagaan ang mga mahal niya sa buhay.

“On the comeback after the pandemic I told myself to keep my circle small and make sure to take care of the people I love starting with you Mama,” wika ni Jake.

“I love you mama @rachecuenca.Kulang pa yan,” lahad pa ni Jake.

“Thank you Lord for moments like this,” aniya pa. (Mark Ray Patriarca)