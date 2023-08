Hinihiritan ng GL series: Alexa Ilacad close sa ex-GF daw ni Joshua Garcia

Nag-flex si Alexa Ilacad sa kanyang TikTok account ng kanyang friendship with Bella Racelis.

Kita sa TikTok video ni Alexa ang closeness nila ni Bella.

“Sometimes you meet someone and you just click instantly… So here’s to unexpected friendship,” sey ni Alexa sa kanyang caption sa nasabing TikTok video.

“Caption. Hotpot date soon,” reply naman ni Bella na isang kilalang vlogger na na-link kay Joshua Garcia at kinoronahang Mutya ng Lipa noong 2020-2021.

Ibinida rin ni Alexa ang kanyang TikTok video sa kanyang broadcast channel.

“Unexpected friendships are awesome,” message ni Alexa.

Sa ngayon ay may 500,000 views at 41,100 likes na ang nasabing TikTok video.

May ilang netizen ang nag-ship sa tambalan nilang dalawa na bagay raw sa isang GL project.

Papayag kaya ang ka-love team partner at manliligaw ni Alexa na si KD Estrada na maagaw sa kanya ang kanyang ka-love team?

Hahaha!