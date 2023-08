Hindi na Pinoy 

Nakakatuwa at nakakasigla sa pakiramdam na tila balik na talaga sa normal ang situwasyon sa mga pampublikong lugar sa halos lahat ng bahagi ng bansa matapos ang tatlong taong pagtitiis dahil sa pandemya ng COVID-19.

Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga mall na kahit pa inaabot na ulit ng hanggang 10:00pm ang operasyon kapag weekend ay talagang buhos na buhos na ang mga tao, maliban nga lamang sa katotohanang marami pa rin ang natatakot na hindi magsuot ng face mask.

Ang mga kabataan ay balik na sa pagsunod sa fashion mula sa pananamit, sa estilo ng kolorete sa mukha hanggang sa gupit.

Pero ang pagbabalik-normal ng situwasyon sa mga pampublikong lugar ay mayroong napakalungkot na mensahe para sa Pilipinas at sa mga Pilipino sa aking obserbasyon.

Lantad na lantad na kasi na natabunan na, kung hindi man natunaw, ang orig na kulturang Pinoy na dati ay napupuna at hinahangaan ng mga bansang tinutungo ng mga mamamayan ng Pilipinas.

Sa mga kabataan pa lang, kitang kita na kulturang Korea na ang kanilang sinusunod mula sa pananamit hanggang sa estilo ng buhok.

Sa Korea kasi bilang isang lugar na mayroong malamig na klima ay ordinaryo lamang na magkapal ng buhok ang mga kalalakihan at ang iba nga ay nagpapakulot pa bilang pagmamalaki na sila ay mga Koreano.

Pero sa kabila nito ay parang wala ring ginagawa ang mga ahensiya ng pamahalaan na nakakasaklaw sa ganitong aspeto para labanan ang pamamayagpag ng dayuhang kultura at maibangon ang sarili natin na gaya nga ng aking binabanggit sa taas ay nakilala na sa iba’t ibang bahagi ng mundo sa mga nakaraang dekada.

Ano ba ang ginagawa ng National Historical Commission at Commission for Culture and the Arts?

Hindi siguro nababahala ang mga opisyal ng mga ahensiyang ito kahit pa magkaangkaang lamang sila dahil sa pagsusuri naman ng mga mambabatas sa taunang badyet ng gobyerno ay hindi sa kanila nakatuon ang atensiyon.

Kunsabagay, kung ating babalikan ang lumang kasabihan na “ang ginagawa ng matanda ay gagawin din ng batang nakakakita” ay sigurado nga na mababaon na sa limot ang kulturang sariling atin.

Hindi ba’t ang Senado nga ay nababatikos na rin dahil nawawala na daw sa ayos ang pananamit at gawi ng mga senador?

Sana mayroon pang mambabatas na makaalalang ibangon ang kulturang sariling atin.