Guimaras State U, UNO-R bumida sa ROTC volleyball

ILOILO City – Tinanghal na mga kampeon ang kanilang military units ng Guimaras State University (GSU) at University of Negros Occidental-Recoletos (UNO-R) sa 1st Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) Games Visayas Leg indoor volleyball nitong Sabado (Agosto 19) sa University of San Agustin Gymnasium dito.

Tinabig ng GSU ang Colegio de Santa Ana De Victorias sa finals, 25-17, 19-25, 25-21, 25-19, para magreyna sa Army bracket habang madaling hinakbangan ng UNO-R ang Negros Oriental State University-Recoletos, 25-17, 25-14, 25-10, upang maghari sa Air Force.

Sa boxing, ibinulsa ni Army’s Efondo Joeler ang gintong medalya sa kategoryang 48-51 kilograms nang pabagsakin si Romeo Caluspos, habang nanaig si Alfred Deslate kay Christian Moses para sa 51-54kgs top honors.

Tinalo ni Renz Puyong si Klent Pareno para masungkit ang ginto sa 54-57kgs, gayundin sina Love Heart Marino (51-54kgs) at Ranie Caringan (54-57kgs).

Pinangunahan ang closing ceremony nina Sens. Francis Tolentino at Robinhood Padilla.

Nanguna ang Army sa final medal tally sa 25 gold, 25 silver at 34 bronze medals, na sinundan ng Air Force (23-23-22) at Navy (9-9-9). (Lito Oredo)