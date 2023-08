Gold N Silver, Patty Dilema inararo ang mga kalaban

NILAMPASO ni Gold N Silver ang mga katunggali upang angkinin ang panalo sa Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sumabay siya sa salidahan at pagkakalipas lang ng ilang metro’y hinablot ang unahan at lumamang ng dalawang kabayo sa mga nasa likurang sina Bordelle at Batas Kamao.

Pa-far turn ay kumapit si Batas Kamao kay Gold N Silver para magpahirapan sa unahan hanggang sa huling kurbada.

Nagpasabog ng tikas sa rektahan ang mga hinete, at sa huling 150 metro ng laban ay umungos si Gold N Silver para mamayagpag.

Sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, tinawid ang meta nang nagwagi na may tatlong kabayo ang agwat laban sa pumangalawang si Batas Kamao.

Tumiyempo si Gold N Silver ng 1:00.6 minuto sa 1,000 meters race upang hamigin ni winning horse owner JJ Lagasca ang P10K added prize. (Elech Dawa)