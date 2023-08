Gela humirit ng ‘baby girl’ kina Maine, Arjo

Iyak si Gela Atayde sa mensahe sa kanya ng nanay niyang si Sylvia Sanchez sa ginanap na presscon para sa pagwawagi niya sa ‘World Hip-Hop Dance Championship’.

Pero super smile naman siya sa mensahe sa kanya ni Maine Mendoza, ang misis ng brother niyang si Representative Arjo Atayde.

Sabi ni Gela, super chika talaga sila ni Maine.

“Very kalog naman talaga si Ate Maine. Yeah, ‘yung dynamic talaga niya with my family, especially with my dad, ganun na talaga.

“Pareho kami ni Ate Maine, na parehong kalog!” sabi ni Gela.

At siyempre, inusisa rin si Gela kung ano ang gusto niyang maging unang pamangkin kina Maine at Arjo.

“Oh my gosh, babae!” sabi niya na pangiti-ngiti.

Super close nga rin pala si Gela kay Zanjoe Marudo, ang boyfriend naman ng sister niyang si Ria Atayde.

“Si Kuya Z madalas naming kasama. Whenever I’m with Ate Ria, usually magkasama naman sila!” sabi pa ni Gela.

Anyway, si Gela nga raw ang masasabi na pinaka-prangka sa kanilang magkakapatid. Kaya nga ngayong nasa showbiz na rin siya, sinasabihan siya ng nanay niya na huwag masyadong prangka, o piliin ang mga sasabihin.

Pero, sobrang laking challenge at pressure nga raw sa kanya na ikumpara siya sa mahuhusay na aktres/aktor sa showbiz, ang nanay niya, at kapatid niya.

Titingnan nga kasi kung may ibubuga rin si Gela bilang aktres.

“Yes, super laking pressure. My mom nga po, she jokes me. She says, ‘Pag ‘di ka magaling umarte, bubugbugin kita’. Hahahaha! Pero joke lang po `yon.

“But so far, so good naman. I think it helps me work even harder, kaya nga mas lumalapit ako sa mga direktor namin na every time may scene tinatanong ko kung okay lang ba, and also my mom, nilalapitan ko talaga siya. Kasi mas gusto ko na manggaling sa kanya kesa marinig ko pa sa iba, kung may mga negative man akong ginawa,” sabi na lang ni Gela. (Dondon Sermino)